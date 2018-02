Claim bij Defensie om dodelijk schietongeluk bij oefening

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) is vrijdag in Breda op bezoek geweest bij de nabestaanden. Volgens Ruperti heeft zij gezegd dat Defensie verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. De claim was al eerder ingediend. Defensie bevestigt dat de staatssecretaris een gesprek met de nabestaanden heeft gehad maar doet over de inhoud geen mededelingen. ,,Dat is privé'', aldus de staatssecretaris.