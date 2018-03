Claim tegen staat vanwege duur onderhoud HSL

Door het Fyradebacle laat de NS sinds 2013 noodgedwongen gewone intercity-treinen rijden op het hogesnelheidsspoor. Die zijn echter beduidend zwaarder dan de reguliere flitstreinen waardoor de rails en bovenleiding sneller slijten en mankementen vertonen.



Volgens Infraspeed is daardoor extra onderhoud nodig en dat zou tientallen miljoenen per jaar kosten, meldt De Telegraaf. Volgens het contract moet Infraspeed de hogesnelheidslijn tot 2030 onderhouden.



Het ministerie van Infrastructuur is bekend met de schade op het hsl-traject, maar stelt dat Infraspeed tot nu toe slechts een claim van 10 miljoen euro heeft neergelegd. ,,Dat is volgens hen de schade tot en met 2017," meldt een zegsvrouw. Het lijkt waarschijnlijk dat er voor de jaren erna nog een claim volgt. ,,We wachten af of dat gebeurt."



Momenteel brengt Infrastructuur de omvang van de kosten in kaart, plus wie daarvoor verantwoordelijk is. Het uitgebreide hsl-contract met Infraspeed bevat een clausule die stelt dat de beheerder een claim mag neerleggen als er zich afwijkingen voordoen waardoor het werk duurder wordt.