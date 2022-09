Claimclubs: ‘uitzonderlijke’ zomer op Schiphol, ‘nog nooit zo veel geannuleerde vluchten’

Kaak ‘doormidden’ geslagen na onschuldig dansje in fontein: ‘Ik kon acht weken amper eten’

Hij moest met spoed onder het mes, kon wekenlang niet praten of fatsoenlijk eten en moet vanwege alle bijkomende ellende zijn schooljaar over doen. Voor een 19-jarige jongen had een ernstige mishandeling in Den Bosch eerder dit jaar hele nare gevolgen. ,,Ik ben bang dat deze man tot erger in staat is.”

