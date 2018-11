Clash dreigt tussen Zwarte Piet-demonstranten en PSV-hooligans

Kick Out Zwarte Piet

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vraagt vandaag in een vijftiental steden ‘op vreedzame wijze aandacht voor de racistische aspecten van de stereotiepe karikatuur ZwartePiet’. In Nijmegen werd het protest afgeblazen, na een reeks bedreigingen aan het adres van de actievoerders. Ondertussen heeft Kick Out ook de demonstratie in Den Helder afgezegd vanwege bedreigingen. Ook vanuit Eindhoven heeft KOZP bedreigingen ontvangen, zegt woordvoerster Naomie Pieter. ,,Maar niet in die omvang dat we de demonstratie daarvoor schrappen. Het is gebruikelijk dat bij een aangekondigde actie van ons dit soort mails binnenkomt, daar zijn we inmiddels aan gewend geraakt.”