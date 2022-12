Claudia de Breij heeft zelf geen wangedrag meegemaakt bij DWDD

OudejaarsconferenceClaudia de Breij heeft zelf niet te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door (DWDD). Dat zei de cabaretière in haar oudejaarsconference. De Breij, oud-presentatrice van DWDD en vaak te gast in de talkshow, liet zich in haar voorstelling voor het eerst uit over het veelbesproken Volkskrantartikel over de situatie achter de schermen van de talkshow.

Tientallen oud-medewerkers spraken vorige maand in de krant over ‘grensoverschrijdend gedrag’ van onder anderen presentator Matthijs van Nieuwkerk.

In haar conference voerde de cabaretière een fictief telefoongesprek met een medewerker van een talkshow die haar uitnodigde om langs te komen om over het onderwerp te praten. De man vroeg haar of zij ook grensoverschrijdend gedrag had ervaren bij DWDD. ,,Nee, ik niet”, antwoordde De Breij. ,,Maar ik zat anders in die hiërarchie.”

De cabaretière noemde in haar oudejaarsshow ook andere voorbeelden van BN’ers die het afgelopen jaar in het nieuws kwamen vanwege wangedrag, zoals onder anderen Lil Kleine en Glennis Grace. ,,2022 was het jaar van de overschreden grenzen. Ik weet niet heel veel van Chinese astrologie, maar het was in ieder geval niet het jaar van De Mol”, zei ze doelend op John, Linda en Johnny de Mol.

‘Op mijn eigen podium’

De cabaretière zei eerder al dat ze in haar oudejaarsconference voor het eerst zou reageren op het DWDD-verhaal. ,,Veel mensen, of nou ja, veel tv-programma’s en andere instanties die om content verlegen zitten, vragen mij naar een reactie op de onthullingen over DWDD”, schreef De Breij op Instagram. ,,Wat ík daarover te zeggen heb? Dat leent zich niet voor een soundbite. Daar heb ik wat meer ruimte voor nodig. Die ruimte heb ik in mijn oudejaarsconference, dus dat komt goed uit! Ik heb hier zéker iets over te zeggen, maar graag op mijn eigen podium.”

De Breij nam tussen 2006 en 2008 de presentatie van de maandagen van DWDD voor haar rekening. In de jaren daarna schoof ze regelmatig aan als gast in het BNNVARA-programma, dat in 2020 stopte.