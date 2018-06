Club is kapot van het overlijden van parachutiste Fabiënne (19)

UpdateDe negentienjarige vrouw die zaterdag zwaargewond raakte bij een parachutesprong in Teuge, is overleden. Een woordvoerder van het Nationaal Paracentrum Teuge meldt dat vandaag.

De vrouw kwam in een weiland naast camping de Weeltenkamp terecht, enkele honderden meters van de landingsbaan vandaan. Ze hield hersenbeschadiging over aan haar mislukte landing. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en nam het slachtoffer mee naar het ziekenhuis in Zwolle.

De directeur van het Paracentrum meldde eerder al dat de parachutiste was overleden aan haar verwondingen, maar kwam daar later op terug. De vrouw bleek nog in kritieke toestand in het ziekenhuis te liggen.

Vereniging

,,Dit is een tragedie, de hele club is er kapot van’’, stelt Gerda Drop, bestuurslid van het Hilversumse PCMN. ,,Dit komt keihard aan bij een relatief kleine club als de onze. Iedereen kent elkaar, dus Fabiënne ook.’’

Volledig scherm In de omgeving van vliegveld Teuge is een parachutiste ernstig gewond geraakt. Hulpdiensten brengen haar naar de traumaheli © RONNY TE WECHEL

De vrouw was drie jaar lid van de parachuteclub uit haar woonplaats. ,,We hebben haar zelf opgeleid’’, aldus Drop, die zondagavond op de hoogte werd gebracht van het overlijden van haar nog jonge clubgenote. ,,Veiligheid is bij ons een van de belangrijkste pijlers uit de opleiding’’, weet Drop, die zelf ruim 800 sprongen achter de naam heeft. ,,We kennen allemaal de risico’s van onze sport. Natuurlijk is het een cliché, maar er vallen veel meer doden in het verkeer dan bij parachutespringen. Maar als het dan gebeurt….’’

Oorzaak

De toedracht van het ongeluk is vooralsnog onduidelijk. Volgens het paracentrum ging haar parachute goed open, maar ging het mis bij de landing. Het onderzoek van de Veiligheidscommissie in samenwerking met de luchtvaartpolitie neemt nog wel wat weken in beslag, stelt Paracentrum Teuge-directeur Simon Woerlee. ,,Het is buiten het zicht van het vliegveld gebeurd, al landen wel vaker parachutisten buiten de baan. Vanaf de basis hebben we echter niets kunnen zien, dus speculeren over de oorzaak is onmogelijk.’’