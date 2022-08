COA plaatst bewakingscamera's bij asielhotel Albergen na brandstichting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst vandaag bewakingscamera’s bij het zogenoemde asielhotel in het Twentse Albergen (gemeente Tubbergen). Er is ook een beveiliger aanwezig op het terrein, zegt een woordvoerder van dienst. Het COA is sinds gisteravond eigenaar van het voormalige hotel.

De politie meldde vandaag dat de brand die maandagochtend werd ontdekt bij het asielhotel is aangestoken. Er zijn sporen van brandstichting aangetroffen. De brand in een bosschage op het terrein richtte geen grote schade aan. Er is volgens de politie nog geen verdachte gearresteerd.

Het hotel in Albergen is gekocht door het COA om er een asielzoekerscentrum van het maken. De voormalige eigenaresse van het gebouw verloor maandag een kort geding waarin ze de verkoop probeerde terug te draaien. De koopovereenkomst is inmiddels gesloten. Het COA hoopt eind september de eerste asielzoekers in het voormalige hotel te huisvesten.

Volledig scherm Hotel 't Elshuys. De rechter heeft besloten dat de verkoop van het hotel aan het COA door kan gaan. Het COA spande het kort geding aan, nadat de eigenares onder de verkoop probeerde uit te komen. Het hotel moet een asielzoekerscentrum worden. © ANP/ROLAND HEITINK

Suggesties

De aankoop leidde tot grote consternatie in de gemeenschap. Vorige week zondag demonstreerde een groep mensen nog tegen het plan om er asielzoekers te huisvesten. De aankoop was zonder medeweten van de gemeente gedaan. Onder nieuwsberichten op Facebook werden vele tientallen suggesties gedaan om het hotel in brand te steken. Die suggesties werden nog eens door tientallen mensen geliket.

Een Denekamper werd voor een oproep op Facebook om de boel in brand te steken opgepakt en via een snelrechtprocedure veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur, wegens opruiing. Op de vraag aan de politie of al die oproepen op internet nog hebben geleid tot meer beveiliging bij het hotel, zei de woordvoerder: ,,We gaan er niet lichtzinnig mee om en zijn niet blind.”

