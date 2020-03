COC Amsterdam wil Huffnagel weg als voorzitter Pride: ‘Vluchtelingenuitspraak is druppel’

Directe aanleiding zijn uitlatingen van Huffnagel eerder deze week. ,,Die mensen moeten hier niet naartoe komen”, sprak de oud-wethouder van onder meer Amsterdam over vluchtelingen in het programma Spraakmakers op Radio 1. ,,Er zijn er maar heel weinig die kans maken om hier te blijven en het is elke keer hetzelfde: wij zien een kind en denken dan ‘oh, wat zielig’. Terwijl: we zien niet de vader die erachter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat heeft gefaciliteerd.” COC-voorzitter Reyes zegt als belangenbehartiger van de LHBTI+-gemeenschap na deze uitspraken niet anders te kunnen dan het vertrek te eisen van Huffnagel. ,,Onze achterban vraagt erom. Ik krijg heel veel verontwaardigde reacties binnen van onze leden, die vragen of wij stevig willen optreden.”

‘Wij zijn het volstrekt oneens met deze zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over vluchtelingen en migranten’, schrijft Reyes in een open brief aan de organisatie van de Pride. Hij wijst erop dat er ook LHBTI+-vluchtelingen meevoeren bij de Pride in Amsterdam afgelopen jaar. ‘Niet alle vluchtelingen zijn oorlogsmisdadigers en zitten zo in elkaar’, stelt Reyes.



De voorzitter wil best praten met het bestuur van de Pride, zegt hij, maar niet zolang Huffnagel er nog in zit. Zelf was Reyes eerder ambassadeur van het evenement. ,,De uitspraken zijn voor ons ook de druppel. Wij vragen al veel langer om een inclusief en divers bestuur van de Pride. In Amsterdam lopen meer dan 170 culturen rond. De stichting bestaat echter nog altijd uit voornamelijk witte mensen, waar Amsterdammers zich niet altijd in herkennen. We willen dus graag een gesprek over de inhoud, niet alleen over de branding van de Pride.”