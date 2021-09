COC: gescheld Baudet vergelijkbaar met homofobe bekladdingen Rotterdam

In deze grote Nederland­se stad laat 1 op de 3 zich niet vaccineren: ‘Corona is toch niet gevaarlijk’

11 september Een op de drie achttienplussers in Tilburg is nog niet gevaccineerd, maar daar lijkt de gemiddelde Tilburger niet om te malen. Spatschermen in winkels zijn weg en bij de uitgang van de prikpost van de GGD klinkt: ,,Corona is toch niet gevaarlijk.”