Code geel in delen van het land door zware windstoten

Niet alleen is het flink aan het waaien, ook de warmte is even verdwenen. ,,De temperatuur is een heel stuk lager dan we de afgelopen dagen hebben gezien en waar we een beetje aan gewend zijn geraakt. Het wordt niet warmer dan 10 tot 14 graden", vertelt weerman bij Weerplaza Wilfred Janssen. ,,Dat komt doordat we te maken hebben met een stevige noordelijke windstroom. De lucht komt van de regio rondom de Noordpool, die is natuurlijk kouder van oorsprong en dat voelen we.”