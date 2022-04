Code geel in heel Nederland vanwege harde windstoten, maar lenteweer in het verschiet

Wie donderdagochtend een stap buiten de deur heeft gezet, heeft waarschijnlijk een nat pak gehaald. Flinke regenval zorgde in de ochtend voor de drukste ochtendspits van het jaar. In de middag volgt flinke wind. Het KNMI heeft daarom voor heel Nederland code geel afgegeven vanaf donderdag 12.00 uur. Gelukkig is er ook positief nieuws: lenteweer ligt in het verschiet.

In het hele land is er vanaf het middaguur sprake van zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Op de Nederlandse wegen stond dit jaar door hevige regenval nog niet eerder zo veel file. Aan zee waait het nog wat harder, met windstoten van 90 tot wel 95 kilometer per uur, terwijl de wind in het oosten iets minder hard waait: 75 tot 85 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de zware windstoten.

Vanochtend valt er door heel Nederland veel regen. In de middag en avond gaat het voornamelijk om plaatselijke buien. Aan het begin van de avond verdwijnen de zware windstoten in het midden en oosten van het land, enkele uren later zijn ze ook in het noorden en noordwesten verleden tijd. Morgen staat er hooguit een matige wind en blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt dan circa 9 graden.

Vaccinatielocaties gesloten

Vanwege het stormachtige weer zijn de zogenoemde XL-vaccinatielocaties in Dordrecht en Gorinchem donderdag gesloten. Ze blijven de hele dag dicht, meldt de GGD. Mensen die een afspraak hadden, krijgen een sms-bericht om duidelijk te maken dat hun afspraak niet doorgaat. Dat zijn er in totaal 1350, laat de gezondheidsdienst weten.

De mensen om wie het gaat, krijgen het verzoek om online of telefonisch een nieuwe afspraak te maken. Het gaat zowel om mensen die een boosterprik willen als om mensen die een eerste prik of herhaalprik tegen het coronavirus zouden komen halen. Andere locaties van de GGD Zuid-Holland-Zuid blijven wel open.

Lenteweer

Ook zaterdag is er nog sprake van buien, soms gepaard met hagel of onweer. Tussen de buien door is het vrij zonnig en wordt het maximaal tien graden. Vanaf zondag wordt het mooier weer. Sluierbewolking is aanwezig, maar de zon schijnt daar aardig doorheen. Het wordt dan zo'n 10 tot 14 graden, meldt Weerplaza.

Na het weekend draait de wind naar het zuiden en daarmee wordt mildere lucht aangevoerd. Het weerbeeld is daarbij overwegend droog met veel ruimte voor de zon. Dinsdag worden de hoogste temperaturen verwacht en kan het in het zuiden lokaal 20 graden worden. Elders warmt het op naar 15 tot 19 graden.

Ochtendspits

Door de langdurige en hevige regenval stond er veel file op de Nederlandse wegen. De ANWB meldt de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt rond 08.40 uur stond er 887 kilometer file.

De langste files ontstonden op de gebruikelijke knelpunten, zoals op de A12 bij de Duitse grens en de A1 bij knooppunt Hoevelaken. De files waren door de regen en harde wind wat langer dan normaal. Volgens de ANWB viel het op dat de files in mindere mate ontstonden door ongelukken. Waarschijnlijk kwam dit doordat weggebruikers voorzichtiger reden vanwege de regen.

De drukste dag die tot vandaag werd gemeten, was vorige week. Toen stond er 818 kilometer file op de wegen vanwege de sneeuwval.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

Bekijk hier onze video’s over het weer: