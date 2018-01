Code geel, maar ‘alles onder controle’

Code geel is van kracht. Niet voor dreigend noodweer, maar vanwege het risico op overstromingen in Nederland. ,,Deze situatie komt eens in de vijf jaar voor”, zegt Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Vanuit Lelystad houden Van Waveren en zijn team de waterstanden continu in de gaten.



Code geel. Moeten we ons zorgen maken?

,,Nee, we hebben het onder controle. De Rijn stijgt morgen en dinsdag nog flink. De hoogwatergolf komt vanuit Duitsland onze kant op. Daar is de laatste tijd veel neerslag gevallen, net als in Zwitserland. De situatie is in met name Duitsland veel extremer dan hier.”



,,In Nederland verwachten we de piek dinsdag, tegen het begin van de avond. Dan stroomt er 7.500 kubieke meter water per seconde ons land in, het waterpeil stijgt dan tot ongeveer 14,65 meter NAP. Als de waterstanden boven 13 meter NAP komen, is sprake van code geel. Dan is het nodig om maatregelen te nemen. Pas bij 15 meter NAP gaat code oranje in.”