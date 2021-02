Code geel: Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor verraderlijk gladde wegen

VideoWeggebruikers moeten ook komende nacht en morgen, met name boven de grote rivieren rekening houden met verraderlijke gladheid. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Voor de noordelijke helft van het land is code geel afgegeven.

Het advies aan weggebruikers is om goed voorbereid de weg op te gaan. Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft verspreid over Nederland 546 strooiwagens klaarstaan om de gladheid te bestrijden.

Morgen kan het vooral in de middag en avond in het noorden en noordoosten opnieuw glad worden door sneeuw. Later is er in het noordoosten ook een kleine kans op ijzel. ,,Morgen zien we weer grote temperatuurverschillen in het land. In het zuiden zijn dubbele cijfers mogelijk. In het noordoosten is het rond het vriespunt", meldt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Woensdag wordt de koude lucht definitief verdreven en valt er regen in een groot deel van het land. In het noordoosten is er kans op natte sneeuw. Klaassen: ,,In het uiterste noordoosten sluiten we niet uit dat er ook sneeuw valt waardoor het wit kan worden.”

Drukste ochtendspits sinds tijden

Het KNMI kondigde maandagnacht code oranje af in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege ‘verraderlijke gladheid door ijzel’. Op meerdere plaatsen in het land gebeurden ongelukken door de gladheid en de ANWB waarschuwde automobilisten niet de weg op te gaan.

Het was daarmee meteen de drukste ochtendspits sinds tijden. Sinds de eerste lockdown vorig jaar maart inging, waren er niet meer zo veel files op de weg. ,,In de normale spitsen vorig jaar februari, voor de lockdownmaatregelen, zaten we boven de 500 kilometer file”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

De woordvoerder benadrukt dat er met code oranje nu een duidelijke oorzaak was voor de opstoppingen. ,,Als we met vergelijkbare omstandigheden in een normale situatie hadden gezeten, zonder coronamaatregelen dus, dan hadden we de duizend kilometer file wel gehaald.”

