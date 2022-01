Code geel vanwege gladheid in bijna het hele land

Compleet gezin op straat om de pillen van zoon, moeder en broertje wisten van niks

Een Eindhovense jongen dealde buitenshuis in cocaïne, die hij ‘heel even’ op de slaapkamer van zijn ouderlijk huis had verstopt. Gevolg: het gezin moest het huis uit. Geheel volgens de wet, maar is dat wel wenselijk? Daarover twijfelen deskundigen.

7 januari