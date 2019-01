Code geel: vluchten geannuleerd en oppassen voor windstoten op de weg

KLM annuleert morgen 159 Europese retourvluchten in verband met de verwachte hinder door storm rond luchthaven Schiphol. De passagiers zijn geïnformeerd en omgeboekt, aldus de vliegmaatschappij.

Door de voorspelde zuidwestenwind is de start- en landingscapaciteit van Schiphol kleiner dan gewoonlijk; er kan slechts één start- en landingsbaan worden gebruikt. Daardoor kunnen vluchten van en naar Schiphol vertraging oplopen, waarschuwt de luchthaven.

Waarschuwing

Het KNMI heeft voor morgen in het westen en de noordelijke helft van het land tussen 03.00 tot 19.00 uur code geel afgegeven. In de loop van komende nacht verwacht de weerdienst aan de kust al zware windstoten uit noordwestelijke richting. Later kunnen die ook in het noordelijk kustgebied snelheden bereiken van 100 kilometer per uur.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor langere files tijdens de ochtend- en avondspits. Oorzaak is niet zozeer de voorspelde harde wind, maar juist de buien die overtrekken. ,,Op dinsdagen is een spatje regen vaak voldoende om de files snel te doen groeien’’, stelt Rijkswaterstaat. ,,Er is dan al veel verkeer op de weg.’’

Buien die al vroeg vanuit het westen over het land trekken, zullen naar verwachting al vroeg zorgen voor lange files. ,,Forenzen die rond 8 uur in de auto stappen, sluiten daarin aan. Nu de kerstvakantie voorbij is lopen de filetotalen snel op.’’

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor zware windstoten. ,,Lege trucks en auto’s met aanhanger zijn kwetsbaar. We raden weggebruikers aan extra alert te zijn en de weer- en verkeersinformatie voor vertrek te raadplegen.’’

Hoog water

Rotterdam bereidt zich voor op de mogelijk eerste storm van het jaar. In combinatie met springtij leidt die morgenmiddag waarschijnlijk tot verhoogde waterstanden en onderlopende kades, waarschuwt de gemeente. Rotterdammers en bezoekers worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de lager gelegen kades weg te halen.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat niet dicht. Die gaat pas dicht bij een waterhoogte van 3 meter boven NAP, zei een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Morgen wordt eind van de middag een waterstand verwacht van 2,41 meter boven NAP.

Rijkswaterstaat bekijkt nog of er andere waterkeringen dicht moeten wegens de combinatie van harde wind en verhoogde waterstanden.

Onstuimig

Of het echt tot een noordwesterstorm komt, is overigens nog afwachten. ,,Daarvoor is minimaal tien minuten windkracht 9 nodig. Waarschijnlijk wordt dat alleen ten noorden van de Waddeneilanden gehaald’’, verklaart weervrouw Inge Beukema van Weerplaza.

Oorzaak van de onstuimige dinsdag is een diepe depressie bij Denemarken. ,,Die zorgt voor een krachtige noordwestelijke stroming over ons land. Daarin worden buien meegevoerd die soms pittig uitpakken.’’

Gestrande containers

De verwachte windrichting is ongunstig voor de rommel die aanspoelt op de Wadden. Ook wordt het zeewater door de wind verder de stranden opgestuwd, zegt Beukema. ,,De rotzooi uit de gestrande containers kan daardoor verder het strand op komen. Het springtij werkt daarbij ook niet mee, het waterpeil is daardoor sowieso al hoger.’’

Door de harde wind kunnen vier bomvolle containers van de MSC Zoe die op het rif zijn aangespoeld, voorlopig niet worden geleegd. Op de stranden van de getroffen Waddeneilanden werd het opruimen vandaag al bemoeilijkt door springtij en de wind. Veiligheidsregio Friesland ontraadt vrijwilligers daarom vandaag en morgen naar de Wadden te komen om te helpen met opruimen. ,,Door de springtij is er nauwelijks sprake van een strand, en door het koude en natte weer is het risico op onderkoeling zeer groot. En dat kunnen we er simpelweg niet bij hebben nu.’’