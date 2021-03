Code geel voor eerste lentestorm van het jaar

Volgens Weerplaza wordt de meeste wind tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags verwacht. Aan zee is de wind stormachtig (windkracht 8) en aan de Noord-Hollandse kust, het Waddengebied en mogelijk het IJsselmeer zelfs windkracht 9, storm dus. In het hele kustgebied komen windstoten met snelheden tot 110 kilometer per uur voor, in het binnenland is dat tot 90 kilometer per uur. Lokaal kan er een bui vallen.