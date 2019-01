Code geel voor zware windstoten op zondag

ONGEVAL 'GEEL HESJE' Trucker reed door na fatale crash, politie wil hem snel oppakken

22:02 De vrachtwagen die betrokken was bij de dodelijk aanrijding gisteravond net over de grens bij Eijsden is gevonden bij Tilburg. De chauffeur komt ook uit de regio Tilburg en zal waarschijnlijk snel worden aangehouden, meldt de Nederlandse politie. Het is eerst wachten op het officiële aanhoudingsbevel.