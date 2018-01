Code oranje? Dan gaan deze gasten juist de deur uit

Onbetwiste sfeermaker, met stip op één, is onweer. Begijn: ,,Mijn ultieme vakantiebestemming is de Po-vallei in Noord-Italië. Omdat je daar precies de juiste ingrediënten hebt voor een explosieve cocktail die tornado's en onweersbuien genereert.''



De Reijke: ,,Eigenlijk is deze storm een bonus. Het stormchaser-seizoen begint in mei en duurt zo ongeveer tot september. Dit, deze storm, is bijvangst. Als we nu achter onweer aangingen, zaten we nu niet met jou te praten! Dan had het onweer voorrang!''



Maar ook nu, gejaagd door de wind, kan het tweetal moeilijk even de tijd nemen om te praten. Voortdurend met één oog op de smartphone volgen ze van minuut tot minuut de veranderingen in het weer. De Reijke, met duidelijk zichtbare onrust: ,,We moeten weg. We kunnen niet meer lang hier blijven. De storm verplaatst zich.''