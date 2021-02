Code oranje: KNMI waarschuwt voor gladheid door ijzel

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer vier graden kan vriezen. De ANWB roept reizigers op om, als het niet nodig, niet de weg op te gaan. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend weer.



De gladheid heeft op diverse plaatsen al tot problemen in het verkeer geleid. Onder meer op de A1 van Hengelo richting Apeldoorn staat het vast tussen Bathmen en de afrit Voorst na een ongeluk, waardoor twee rijstroken dicht zijn.



,,De ongelukken door gladheid stapelen zich op’’, zo meldt de ANWB op Twitter. De A5 in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A10. Ook zorgt een ongeluk op de A9 bij Amstelveen, richting Amsterdam, voor vertraging. De A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem is eveneens dicht wegens een ongeluk. Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer 4 graden kan vriezen.