Code oranje vanwege gevaarlijk tropisch weer: pas goed op

Code oranje wordt afgegeven wanneer het drie dagen achter elkaar boven de 30 graden wordt en 's nachts niet kouder wordt dan 18 graden. Vannacht kwam het kwik in een groot deel van het land niet eens onder de 20 graden, waardoor er sprake was van een tropennacht.



De komende dagen blijft het waarschijnlijk boven de 30 graden in vrijwel heel het land, waarmee we officieel te maken hebben met de 25ste hittegolf in ons land sinds we zijn begonnen met meten in 1901. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden.