Code oranje voor heel Nederland voorbij: twee zwaargewonden en flink wat schade

VideoCode oranje is voor heel Nederland weer voorbij, meldt het KNMI. In Groningen gold de waarschuwing nog als laatste, die werd vrijdagavond om 22.40 uur ingetrokken. Voor bijna het hele land had het weerinstituut een waarschuwing voor zware onweersbuien gegeven. Plaatselijk leidde het noodweer tot een aantal gewonden en flinke schade. De plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) werden het zwaarst getroffen. In het Gelderse Oosterwolde waaiden vier elektriciteitsmasten om.

De laatste buien trokken via het noordoosten het land uit. In Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen gold daarom nog gedurende de avond code geel.

Quote Alsof er een bom is gevallen in Leersum Mathijs Steinberger Een heftige windhoos in de Utrechtse plaats Leersum leidde tot tientallen schademeldingen. Twee mensen raakten zwaargewond. Daarnaast waren er zes lichtgewonden, honderden kapotte daken en omgevallen bomen. Ook riep de Veiligheidsregio op om te stoppen met barbecueën vanwege 13 gaslekken.



Volgens een verslaggever ter plaatse, Mathijs Steinberger, is de schade erg groot. ,,Alsof er een bom is gevallen in Leersum”. Buurtbewoners zeggen dat de storm met ‘tien à twintig seconden’ van korte duur was, waarna ze een harde klap hoorden. Wie op tijd naar buiten keek, zag nog net een boom omvallen, daarna was er overal veel puin. Intussen zijn de buurtbewoners begonnen met opruimen. Veel wegen waren niet begaanbaar, waardoor ze eerst de provinciale weg hebben vrijgemaakt en daarna in de woonwijken bezig zijn gegaan.



Natuurorganisaties roepen mensen op om weg te blijven uit de bossen rondom Leersum. ,,Door het noodweer van vrijdagmiddag zijn daar levensgevaarlijke situaties ontstaan”, stelt Utrecht Landschap. Volgens de natuurbeheerder geldt de waarschuwing in ieder geval voor de komende dagen. Ook Staatsbosbeheer waarschuwt voor omgewaaide of instabiele bomen in het Leersumse Veld. ,,Dringende oproep: mijd het gebied de komende tijd”, aldus de natuurorganisatie op Twitter.



Rijkswaterstaat meldt dat de nabijgelegen N225 en N226 bezaaid liggen met bomen. ,,De wegen zijn in beide richtingen dicht. Hierdoor stroomt op de #A12 afrit Maarsbergen langzaam vol.”

Kraan omgewaaid

Ook in Tiel is er flinke stormschade. Twintig woningen werden ontruimd nadat het dak van een flat waaide. Losgekomen dakdelen kwamen in omliggende tuinen terecht en daarbij werd een vrouw geraakt. Zij moest voor behandeling naar de huisarts. Vanwege de schade aan de flat zijn twintig woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen. Een specialistisch brandweerteam is het dak aan het inspecteren en stabiliseren.



Ook waaide er een grote kraan voor zeecontainers om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis. ,,We hebben echter nog geen idee hoe het nu met onze collega gaat. Maar het was ontzettend heftig”, vertelt de beheerder van het industrieterrein aangedaan.

In het Gelderse Oosterwolde waaiden vier elektriciteitsmasten om. Er vielen geen gewonden. De masten zijn geknikt, kabels liggen zowel over woningen als over de weg. ,,De effecten van een mogelijke stroomstoring die zou kunnen optreden, zijn nog niet in beeld”, zegt een woordvoerder. Omdat onbekend is of er nog spanning op de kabels staat, waarschuwt de veiligheidsregio via Twitter om uit de omgeving van de masten weg te blijven.

In Wijk aan Zee en omgeving was het niet de wind die de hoofdrol opeiste, maar de regen. De stortregens zorgden voor enorme wateroverlast. ,,Het officiële meetpunt in Wijk aan Zee stond kennelijk precies goed want die ving bijna 90 millimeter aan regenwater op en dat in twee uur tijd. Dat zijn dus negen emmers water per vierkante meter...", aldus weerman Michiel Severin van Weerplaza. Ook in andere delen van het land waren er meldingen van overstromingen: onder andere in Leiden, Scheveningen, Leiderdorp en delen van Rotterdam.

De tekst loopt verder door onder de tweets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Windhoos

Dat Leersum, Tiel en Oosterwolde zijn getroffen door extreem weer is duidelijk. Maar vooralsnog is niet te zeggen wat zich daar precies heeft afgespeeld. Veel mensen op sociale media spreken van een windhoos, sommigen noemen het een tornado of een orkaan. Maar daar is het volgens een woordvoerster van het KNMI nog allemaal te vroeg voor.

Onderzoek om uit te wijzen of het een windhoos was, moet ter plaatse gebeuren, legt de zegsvrouw uit. Onder andere door te kijken hoe de bomen zijn omgevallen. Wel is duidelijk dat zware onweersbuien plaats hebben gevonden, een zogeheten supercel. ,,Het noodweer was ook ‘echt heel lokaal”, aldus de woordvoerster. Want bijvoorbeeld in andere delen van de provincie Utrecht bleef de zon schijnen. Het westen van Nederland had daarnaast te maken met veel neerslag.

Alarmnummer 112 in gebied rond Leersum overspoeld Door het noodweer in het midden van het land wordt de meldkamer in die regio overspoeld met telefoontjes. Daarom wordt mensen daar geadviseerd alleen 112 te bellen voor levensbedreigende situaties. Dat blijkt uit een NL Alert die vanavond is verzonden. De oproep geldt in het gebied dat hard getroffen werd door het noodweer, een gebied tussen Veenendaal, Amerongen, Woudenberg en Driebergen-Rijsenburg. In geval er geen nood is bij mensen in dat gebied, wordt geadviseerd een ander nummer te bellen: 0900-0904. Dat nummer lag er eerder op vrijdag uit door een technische storing, maar dat probleem lijkt weer verholpen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het weerbericht voor de komende dagen:

Eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit De eerste regionale hittegolf van het jaar is vrijdag een feit geworden. Het weerstation Beek noteerde als eerste een reeks van vijf zomerse dagen, waarvan drie met tropische waarden van 30 tot 32 graden. Daarna volgden andere weerstations in Limburg en Noord-Brabant. De tropische hitte werd door zware onweersbuien verdreven. In de nacht draait de wind en stroomt minder warme lucht over ons land. Zaterdag is het daardoor minder warm. ,,Voor veel mensen voelt het heerlijk aan met temperaturen die oplopen naar 19 of 20 graden in de kustgebieden en 21 tot 26 graden verder landinwaarts", aldus weerman Rico Schröder. ,,Het is een prima dag om de ramen wagenwijd open te zetten en de koelere lucht in huis te laten.” De dag begint wel overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Normaal Hollands zomerweer Zaterdagavond neemt van het zuiden uit de bewolking toe. Vooral in de nacht naar zondag trekken zware regen- en onweersbuien van zuid naar noord over ons land. Op sommige plaatsen laten de buien veel regenwater achter. Zondag schijnt geregeld de zon, maar er moet ook weer rekening worden gehouden met enkele regen- en onweersbuien. Na het weekend lijkt de temperatuur weer wat te dalen. Op maandag begint de astronomische zomer met vrij normaal Hollands zomerweer. De zon schijnt, maar er is dagelijks ook kans op een bui. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Een grote windhoos heeft voor flinke schade gezorgd in Leersum. © Lyander Schmitz

Volledig scherm In Oosterwolde zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. © Kees Verwijs