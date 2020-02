Code oranje voor monsterstorm: Eredivisieduels morgen afgelast, KLM schrapt vluchten

UpdateDe KNVB heeft alle eredivisiewedstrijden van morgen geschrapt vanwege de naderende storm Ciara. Het KNMI kondigt voor het hele land code oranje aan. De KLM heeft zeker twintig vluchten geannuleerd in afwachting van de storm, die gepaard kan gaan met windstoten tot wel 130 kilometer per uur.

De vier voetbalwedstrijden zullen op een nog nader te bepalen moment worden ingehaald. Het afgelasten van de wedstrijden is een streep door de rekening van voetballiefhebbers, omdat er enkele krakers op het programma stonden. Koploper Ajax zou om 12.15 uur op bezoek gaan bij FC Utrecht, en nummer twee AZ zou Feyenoord om 14.30 uur ontvangen. Ook alle amateurwedstrijden van zondag gaan niet door. Eerder besloot de Belgische voetbalbond al om alle zondagse wedstrijden van de Jupiler Pro League af te gelasten.

Vooruitlopend op de storm annuleerde de KLM al twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten die voor morgen gepland stonden op Schiphol. Door de weersverwachtingen kunnen passagiers van KLM, Air France en Delta Air Lines hun vlucht omboeken. Dat geldt voor vluchten op zondag, maandag en dinsdag.

Schiphol waarschuwde eerder al dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen of geannuleerde vluchten. Het vliegveld adviseert reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Water-, spoor- en wegverkeer

De veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog worden sterk teruggeschroefd. Na 09.30 uur varen er geen boten meer van en naar Ameland. Er varen zondag ook geen sneldiensten en watertaxi’s. Ook maandagmorgen varen er minder boten omdat er door de storm hoog water wordt verwacht.

ProRail en de Nederlandse Spoorwegen laten de treinen zondag tot nader order gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Dat is vandaag besloten tijdens extra overleg vanwege de storm Ciara. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen. Voor het hoogtepunt van de storm, om 14.00 uur, schrappen NS en ProRail zondag uit voorzorg enkele Intercity-ritten tussen Den Helder en Zaandam. Reizigers moeten dan op station Alkmaar overstappen.

De impact van de storm Ciara op het treinverkeer is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. ,,Op voorhand wordt geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld, mede omdat er op zondag al minder treinen rijden”, licht een NS-woordvoerder toe. ,,Veiligheid van onze reizigers en collega’s staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn, alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk stilleggen.”

Door omgevallen bomen of geknapte bovenleidingen kunnen treinen uitvallen en zal er extra vertraging ontstaan, waarschuwt de woordvoerder. Als de storm schade aanricht, leidt dat onherroepelijk tot hinder voor reizigers. ,,Spoorbeheerder ProRail heeft aannemers gevraagd extra storingsmonteurs paraat te houden. Ook staan er extra hulpdiensten en locomotieven klaar.”

Reizigers op de weg moeten rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden en vertragingen door onder andere afgewaaide takken of omgevallen bomen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. ,,Met name lege vrachtwagens, automobilisten met een caravan, vouwwagen of aanhanger wordt geadviseerd niet de weg op te gaan.”

Wind trekt aan

,,We verwachten morgenmiddag zeer zware windstoten’’, vertelt KNMI-woordvoerder Annemarie Hoogendoorn. Volgens de meteorologen van Weerplaza krijgen we te maken met windstoten tot wel 130 kilometer per uur



Volgens Weerplaza is er ‘s ochtends vroeg nog geen sprake van extreem weer, al zal het bij stormkracht niet aangenaam fietsen zijn. In de middag is het anders. Dan trekt de wind flink aan. ,,De storm zorgt voor windstoten van 90 tot wel 100 kilometer per uur in Oost-Nederland’’, verwacht weerman Michiel Severin. ,,Vanaf drie uur in de middag beginnen de schademeldingen binnen te komen’’, denkt hij. In de avond trekt er een regenfront trekt over het land, waardoor het in korte tijd flink kan gaan plenzen.

De wind wordt dan heviger, met windstoten tot 120 kilometer per uur. Landinwaarts verwacht de meteoroloog zelfs windstoten van 140 kilometer per uur. ,,De combinatie van harde wind en veel regen zal voor flinke overlast gaan zorgen. Ook het verkeer ondervindt ernstige hinder.’’ Vanaf negen uur in de avond neemt de wind in het noordwesten van ons land langzaam af.



Het koufront heeft het zuidoosten van het land dan nog niet bereikt. ,,Pas na middernacht trekt het koufront naar Limburg’’, voorspelt Severin. ,,In de Limburgse heuvels kan de wind flink uithalen. Ook hier zijn zeer zware windstoten mogelijk van 130 kilometer per uur.’’ De weerman verwacht dat de wind vanaf een uur of twee 's nachts ook in Limburg begint af te nemen.

Zondagavond, na negenen, neemt de neerslag verder toe. Het koufront trekt rond middernacht van het noordwesten naar Limburg, waardoor het flink blijft regenen. Vanaf een uur of twee zondagnacht neemt de wind in kracht af en gaat het minder hard waaien. Weerplaza benadrukt dat de storm van zondag ‘geen lokaal stormpje is’.„Maak dus de juiste plannen en neem voorzorgsmaatregelen als spullen makkelijk los kunnen raken en kunnen rondvliegen.”

Ciara

Bij code oranje worden mensen gewaarschuwd voor gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. De op een na hoogste alarmcode is morgenmiddag van kracht. Dan worden windstoten tot wel 140 kilometer per uur verwacht. Meteorologen waarschuwen voor veel overlast door de combinatie van harde wind en veel regen. Het verkeer zal waarschijnlijk ook ernstige hinder ondervinden.

Ciara is de eerste storm in Nederland die een naam krijgt. Dit doet het KNMI om zo het bewustzijn bij het publiek te verhogen. Een naam zou mensen alerter maken en sneller tot actie aanzetten, zo blijkt ook uit Brits onderzoek.

Ook het is handiger communiceren wanneer een storm een naam heeft. Zo weet iedereen aan de hand van de naam dat het over dezelfde storm gaat. In Engeland en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen, in Nederland wordt het publiek in de toekomst mogelijk ook bij de naamgeving betrokken.

De laatste zware winterstorm zorgde voor leed en miljoenen aan schade. De storm bereikte op zijn hoogtepunt windkracht elf.