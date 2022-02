Coldcaseteam Anne Frank: gebruik namen experts kan geen verrassing zijn geweest

De krant berichtte woensdag dat het onderzoeksteam namen van deskundigen had gebruikt voor de aanvraag bij de gemeente Amsterdam, ter hoogte van 100.000 euro, zonder dat die daarvan op de hoogte waren. Ook waren ze op dat moment geen lid van het onderzoeksteam, al was er wel eerder met hen gesproken.

Het onderzoeksteam onder leiding van Pieter van Twisk erkent dat, maar stelt dat hun namen pas na hun toestemming op de website zijn toegevoegd bij het onderzoeksteam. ,,Allen is gevraagd of zij willen meewerken met het onderzoek en of wij hun naam mogen toevoegen aan het dan nog kleine team zoals destijds vermeld op onze website. Allen stemden daar mee in en waren -zonder uitzondering- enthousiast over het project’’, aldus het coldcaseteam. Ook zou er nooit een klacht zijn gekomen over het gebruik van hun namen.