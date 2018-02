Collega-commando's vinden dat Marco Kroon zijn mond moet houden

Majoor Marco Kroon moet zwijgen in de media over zijn daden in Afghanistan. Dat stelt een aantal commando's via hun advocaat. Zij herkennen zich niet in zijn 'uitlatingen en de door hem geschetste wijze van optreden'.

Kroon openbaarde begin deze maand dat hij in 2007 tijdens een geheime operatie gevangen werd genomen en dat hij later de vijandelijke strijder die hem gevangen had genomen doodschoot. ,,Het was hij of ik,'' zei hij daarover. Tien jaar zweeg Kroon hierover.

Lees ook Marco Kroon wil film over zijn heldendaden Lees meer

Sinds zijn verklaring wordt er druk gespeurd en gespeculeerd wat er is gebeurd. Het tv-programma Nieuwsuur zond vrijdagavond op dringend verzoek van defensieminister Ank Bijleveld een item over Kroon niet uit, omdat er mensenlevens in gevaar konden komen. Vandaag kwam een verhaal in de wereld dat Kroon destijds in de Afghaanse hoofdstad Kabul als spion actief was en dat hij mogelijk in burger en alleen zijn werk deed. Dat zou verklaren waarom hij zijn gevangenneming en de schietpartij niet meldde.

Uitlatingen

Kroon moet zijn mond houden, stellen de commando's in een verklaring in het bezit van AD. ,,Tevens roepen wij de majoor Kroon op zich niet meer verder in de media uit te laten over zijn vermeende gedragingen. Diverse collega’s herkennen zich niet in deze uitlatingen en de door hem geschetste wijze van optreden.''

,,Wij gaan ervan uit dat de majoor Kroon zich vooraf geen rekenschap heeft gegeven van de effecten van zijn uitlatingen. Wij rekenen er op uit dat hij dit vanaf heden wel doet om te voorkomen dat de levens van zijn collega’s (verder) in gevaar worden gebracht.''

Vermeende gedragingen

Quote Het is aan het OM om het waar­heids­ge­hal­te van de beweringen van de majoor Kroon te onderzoeken Commando-advocaat Ruperti Kroons collegacommando's zijn het gewroet door de media, ingegeven door de verklaringen van Kroon zat. ,,Wij willen allereerst vooropstellen dat wij respect hebben voor de majoor Kroon. Echter staan wij niet achter zijn keuze om herhaaldelijk in de media informatie te geven omtrent zijn vermeende gedragingen tijdens een staatsgeheime operatie'', schrijft hun advocaat Michael Ruperti. ,,De majoor Kroon is commando, officier en ridder Militaire Willems Orde. Wij benadrukken echter dat deze hoedanigheden níet betekenen dat hij in zijn uitlatingen het Korps Commando Troepen (KCT), danwel individuele commando’s vertegenwoordigt.''

De minister vertegenwoordigt de commando's wél, stellen de mannen. Zij heeft melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie van de melding van Kroon over het dodelijk incident in 2007. ,,Het is aan het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar het waarheidsgehalte van de beweringen van de majoor Kroon.''