Collega's dode hovenier Martin geloven ‘helemaal niets’ van zedendelict

Collega's van de in een speeltuin in Assen door mishandeling omgekomen 32-jarige doofstomme hovenier Martin geloven ‘helemaal niets’ van de verhalen dat de man een meisje misbruikt zou hebben. Martin kwam om het leven nadat hij te grazen was genomen door vijf mannen die hem in verband brachten met kindermisbruik.

De collega van de hovenier kan zich niets voorstellen bij het wilde gespeculeer dat rond gaat op sociale media. ,,Wij vinden het heel onwaarschijnlijk. We lezen alle speculaties in de pers, maar we herkennen ons totaal niet in het geschetste profiel. Wij kennen hem allemaal heel persoonlijk en hebben nooit iets gemerkt van dit soort verhalen. Martin was een eerlijke, goedlachse en hardwerkende jongen’’, aldus een directe collega van Martin, die liever anoniem wil blijven.

Volgens de collega zou iedereen moeten wachten op de feiten voor er een definitief oordeel gegeven kan worden. Zelf kan hij alleen maar zijn vermoedens uitspreken. ,,Hij zou zaterdag naar motorraces gaan kijken bij een vriend. Maar die was nog niet thuis, waardoor Martin even moest wachten. Hij is doofstom, dus kan niet bellen. Hij kan alleen appen op zijn telefoon en misschien dachten mensen bij die speeltuin daarom dat hij foto‘s stond te maken. Het is heel erg onwaarschijnlijk dat hij iets te maken heeft gehad met kindermisbruik.’’

Onverstaanbaar

De collega kan zich wel voorstellen dat kinderen schrikken van Martin. ,,Hij is groot en door zijn handicap onverstaanbaar en luid. Het kan zijn dat een kind daar van is geschrokken en mensen er vervolgens op gereageerd hebben.’’

Geruchten dat er in de bewuste wijk in Assen eerder wel een kindermisbruiker rond heeft gelopen, moeten we volgens de collega niet koppelen aan Martin. ,,Dat was in 2017 en 2018 en die man had rastahaar. Martin heeft nooit rastahaar gehad en was altijd aan het werk. Ook op de uren waarin die kinderlokker gezien werd.’’'