Collegegeld komend studiejaar al gehalveerd

video Facebookvlees is spotgoedkoop, maar 'een deel is gewoon verrot'

21:42 Vanuit een koelhuis in Brabant worden - via Facebook - honderden gezinnen in het hele land van spotgoedkoop vlees voorzien. Volgens toezichthouder NVWA kan het door de beugel. Maar labtests die deze krant liet doen, geven een aantal bar slechte resultaten. ,,Een deel is gewoon verrot.''