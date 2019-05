Commandant militaire academie geschorst om relaties met leerlingen

,,Het is binnen Defensie niet toegestaan een seksuele relatie aan te gaan indien er sprake is van een hiërarchische relatie of een andere machtsverhouding zoals instructeur-leerling’’, aldus het ministerie van Defensie in reactie op berichtgeving van de Telegraaf. Het zou gaan om een pelotonscommandant.



De man zou met vijf cadetten een relatie hebben gehad. De zaak is onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, nadat er meldingen over waren binnengekomen. Binnen een paar weken zal de baas van de landmacht, luitenant-generaal Leo Beulen, een definitief besluit nemen over de toekomst van de betrokken militair.