Commerciële teststraten boos en dicht: 'GGD verwijst toch niemand door’

videoDe commerciële coronatestbedrijven houden vanochtend hun deuren dicht voor mensen die vanuit de GGD worden doorverwezen. Oorzaak is een ruzie tussen de GGD en de commerciële testaanbieders over gemaakte afspraken. ,,De GGD verwijst bijna niemand door, dus waarom zouden we onze deuren dan opendoen?”

De samenwerking tussen de GGD en de commerciële testaanbieders die zijn aangesloten bij Testen voor Toegang werd afgelopen weekend bekendgemaakt. Door het duizelingwekkende aantal coronabesmettingen kon de GGD het aantal testen niet meer aan, het maximum aantal tests dat de organisatie kan verwerken ligt rond de 150.000 per dag. Mensen die de afgelopen dagen een test wilden inplannen konden soms pas twee dagen later of honderd kilometer verderop terecht. Afgesproken werd dat mensen die dergelijke meldingen kregen bij het inplannen van een test automatisch zouden worden doorverwezen naar een commercieel testbureau.

Amper boekingen

,,Maar dat gebeurde nauwelijks, gisteren waren er amper boekingen. We voelen ons niet serieus genomen”, zegt Jeroen de Jong van Spoedtestcorona, een van de grotere aanbieders. ,,Ondertussen maken wij wel de kosten voor de organisatie, want we worden betaald per test. We willen graag helpen, maar ik moet aan het eind van de maand wel mijn rekeningen kunnen betalen.” Hij besloot daarom vanochtend de deuren dicht te houden.

Het bedrijf Covid Test Nederland zette gisteravond de samenwerking al stop. Dat bedrijf kreeg in twee dagen tijd maar 37 mensen doorverwezen. Ook Alegria Health en Spoedtest.nl houdt de deuren vandaag dicht.

Stichting Open Nederland, dat Testen voor Toegang organiseert, sprak gisteren namens de testaanbieders met de GGD over het uitblijven van de doorverwijzingen. In correspondentie wordt gesproken over ‘de koude douche van de afgelopen dagen'. Ook blijkt dat daarna werd besloten dat mensen die zich willen laten testen, worden doorverwezen naar een commercieel bedrijf als ze bij de GGD langer dan 24 uur op een test moeten wachten. Die termijn stond op 48 uur. De Jong: ,,Maar oorspronkelijk was 12 uur afgesproken. Daarom hebben we besloten vanochtend niet open te gaan.”

‘Lijkt geen kwestie van onwil'

,,De bedrijven hebben woensdag hun teststraten opgebouwd en er staat personeel klaar, als er dan weinig te doen is, is dat vervelend", zegt een woordvoerder van Stichting Open Nederland. Volgens hem hebben niet alle testbedrijven vanochtend hun deuren dicht gehouden. ,,Maar wel veel.” Er zijn tien bedrijven die eerder deze wek aankondigden met de GGD samen te gaan werken.

De woordvoerder vermoedt dat het gebrek aan doorverwijzingen eerder te maken heeft met ‘technische redenen’ dan dat het een ‘kwestie van onwil’ is.

Ook de GGD GHOR wijst naar technische problemen. ,,Op dit moment is er veel vraag naar testcapaciteit‘’, zegt een woordvoerder. ,,Een aantal aanbieders heeft aangegeven te willen bijspringen. De afgelopen dagen is hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Hiervoor moet een aantal zaken worden geregeld, zoals aanpassingen in de ict-systemen. Dit loopt nog niet zoals het moet, wat erg vervelend is voor alle partijen.‘’

Lange wachttijden

Ondertussen blijven de wachttijden voor het maken van een afspraak lang. Wie vanochtend in Breda een coronatest bij de GGD wilde inplannen kon pas zaterdagmiddag in Dordrecht terecht. Minister Kuipers van Volksgezondheid zei vanochtend voor aanvang van de ministerraad dat de GGD vandaag ‘intensief overlegd’ met de testbedrijven. ,,Ik hoop dat dat zo snel mogelijk tot een oplossing leidt, want dat is belangrijk voor mensen met klachten die zich wil laten testen.”

De commerciële testbedrijven zijn vandaag wel gewoon open voor Testen voor Toegang en testafspraken voor buitenlandse reizen.

