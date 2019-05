Commissie: Misbruik van 12- tot 16-jarigen bij Castrum Peregrini

Pak de plantjes maar weer in, het gaat vriezen

12:22 Geen zomers colaatje op het balkon na het werk en ook geen tv's in de achtertuin als Ajax woensdag de tweede halve finale speelt in de Champions League: het blijft vandaag én de rest van de week wisselvallig en koud. En dat is niet alles. Vannacht is er in het binnenland en in het noorden zelfs kans op vorst.