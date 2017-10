'Compenseer btw-pijn in de regio met fikse investering'

De btw-maatregel komt extra hard aan in de kleinere steden en schaadt daar ondernemers en werkgelegenheid, constateert de werkgeversvoorman. Veel regio’s staan al onder druk door het wegtrekken van jonge mensen, vaak met hogere opleiding en inkomens, naar grote steden. Ook hebben ze last van vergrijzing, afname van aantallen winkels door online verkopen en scherpere concurrentie tussen ondernemers om de laatste euro’s van overgebleven klanten.



Dat geldt al helemaal voor grensregio’s waar nu al over de grens inkopen worden gedaan. De Boer: ,,Door deze gebieden weer bruisend en vitaal te maken, en door een paar specifieke fiscale acties, kunnen we veel btw-pijn verzachten.”



Concreet wil hij dat het kabinet lastenverlichting voor het MKB eerder laat ingaan dan gepland. Verder is in het regeerakkoord 900 miljoen euro uitgetrokken ‘voor de aanpak van regionale knelpunten’. Daar moet zo’n 200 miljoen van worden gebruikt voor zogeheten regiodeals. ,,Als het geld slim en gericht wordt ingezet, kan het veel energie losmaken in regio’s en grotere investeringen uitlokken.”



Het idee is dat gemeenten en ondernemers worden ondersteund om hun stadscentrum of gebied weer onderscheidend te maken. Dat kan bijvoorbeeld door veel flexibeler bestemmingsplannen toe te staan en ruimte te creëren voor nieuwe concepten waarbij winkels, cultuur, horeca, recreatie en groen worden gecombineerd. Door die trekpleisters voor binnen- en buitenlandse toeristen moet extra omzet ontstaan.