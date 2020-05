Compleet drugslab gevonden in van A12 geplukte vrachtwagen

De vrachtwagen reed gistermiddag op de A12 van Arnhem richting Ede. Volgens de politie was de wagen al eens eerder in een zogenoemde verdachte situatie opgevallen. Agenten lieten de chauffeur daarom stoppen op de parkeerplaats De Schaars, ter hoogte van Schaarsbergen bij het Shell-tankstation langs de A12. In de laadruimte vonden ze vervolgens allerlei attributen die vaak worden gebruikt in een drugslab. Volgens de politie gaat het om vaten, jerrycans en ‘zogenoemde hardware voor het inrichten van een productielab voor synthetische drugs’.

Ook drugs in de laadruimte

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie stelden vervolgens vast dat het ging om een bijna compleet methamfetaminelab.



Niet alleen de hardware en de benodigde chemicaliën waren aanwezig, ook lag er een partij afval en het uiteindelijke product, een hoeveelheid methamfetamine, beter bekend als crystal meth. Het lab draaide al productie, maar werd kennelijk nu verplaatst, aldus de politie. De vrachtwagen is in beslag genomen.



De Beuningse chauffeur had ook een zogenoemde gsm-jammer bij zich. Dat is een apparaat dat wordt gebruikt om te voorkomen dat mobiele telefoons signalen kunnen ontvangen van een gsm-mast. Het bezit ervan is in Nederland verboden.