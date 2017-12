Compleet van slag door Sint

Herkenbaar voor moeder Loes (40) uit Nijmegen. Ze wil niet met haar echte naam in de krant. ,,Ik vind het moeilijk om zo over mijn kinderen te praten.” Haar dochter van 6 is al weken van slag. ,,Ze is druk, zenuwachtig, boos en ze huilt snel.” Zij en haar man hebben er hun handen vol aan. ,,Laatst zou mijn moeder oppassen, maar dat heb ik niet door laten gaan. Ze zou het niet trekken.”



Bij de zonen van Kim begon de sinterklaasopwinding in september, toen de eerste pepernoten in de supermarkt lagen. ,,Dan krijgen ze de kriebels en willen ze verlanglijstjes maken. Om de spanning er wat af te halen heb ik dit jaar gezegd dat de pepernoten die in september in de winkel liggen nog niet lekker zijn, omdat ze over zijn van vorig jaar. Pas als Sinterklaas in Nederland is, worden er nieuwe gebakken.”



Reikhalzend

De druk loopt op als de speelgoedboeken van grote winkelketens een paar weken later worden verspreid. Vanaf een week voor de nationale intocht, dit jaar op 18 november, is er geen houden meer aan, zegt Loes. In die week begint het Sinterklaasjournaal weer, het dagelijkse televisieprogramma over Sinterklaas waar alle jonge kinderen reikhalzend naar uitkijken.



,,Ze kijken elk journaal wel drie keer”, zegt moeder Kim. De eerste keer is ’s avonds als het journaal voor het eerst wordt uitgezonden. ,,Snel eten en om zes uur voor de televisie.” Vervolgens zetten veel scholen de journaals de volgende ochtend nog een keer op in de klas en in huize Panen willen de jongens de show na school nog een keer zien.



Het journaal trekt de kinderen mee, zeggen zowel Loes als Kim. ,,Je hebt er als ouder weinig invloed op." Daar komt bij dat er werkelijk overal aandacht is voor Sinterklaas. Op school, op straat, bij de supermarkt mogen kinderen hun schoen zetten, Sinterklaas komt op de sportclub en op het werk bij de ouders.



Kim: ,,Ik zoek het maar niet te veel op. We gaan niet naar Sinterklaas op mijn werk en we gaan alleen naar de intocht in ons eigen dorp.” Loes gaat helemaal niet meer naar de intocht met haar kinderen. Op school gebeurt genoeg, vindt ze. Kim probeert haar zonen een beetje in het gareel te houden met een kalender die ze zelf heeft gemaakt. ,,Daar staat op wanneer Sinterklaas komt, wanneer ze hun schoen mogen zetten, wanneer er cadeautjes bij opa en oma worden gebracht en wanneer er thuis pakjesavond is.”