Complotdenken over 5G en de pandemie: hoe een Twitterstorm zendmasten kan vellen

In het dagelijks leven heeft hij maar een kleine sociale kring, voornamelijk bestaande uit zijn familie. Maar op Twitter bevindt Fris zich middenin een netwerk van mensen die geloven in een link tussen het uitrollen van het nieuwe 5G-netwerk en het coronavirus, hoewel daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is. Deze site analyseerde alle Nederlandstalige tweets met de woorden ‘5G’ en ‘corona’ die verstuurd werden in de periode januari tot en met half juli. Dat waren er bijna 18.000, geplaatst door ruim 9000 unieke accounts. Fris is op dit gebied een van de meest invloedrijke twitteraars in Nederland. Dat betekent dat zijn tweets vaak geretweet (gedeeld) worden en veel likes en reacties krijgen.