Conflict om 30 centimeter van dit nieuwbouwhuis: 'Het is een absurde situatie’

Het probleem van zoon Robert Jan de Vries, die zelf ook in Wijhe woont, gaat al ver terug. Tien jaar geleden is er voor het eerst sprake van het bebouwen van het stuk gras tussen de woning van zijn moeder en de buren. De Vries komt meteen in het geweer. ,,Ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat het perceel te smal is om te bebouwen. Toch is het bestemmingsplan gewijzigd zodat er een woning gebouwd kon worden.”



In 2018 wordt een bouwvergunning voor een nieuw huis op het perceel aangevraagd bij de gemeente Olst-Wijhe. En daar gaat de strijd van de zoon van de bewoner van nummer 3 verder. ,,Het bouwplan was in strijd met het bestemmingsplan. Het staat niet in lijn met de andere huizen en bovendien te dicht op de erfgrens. Ik heb bezwaar gemaakt, maar dat is ongegrond verklaard.”