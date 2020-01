Consul Singapore wilde voor 40.000 gulden zakenman Van Damme ‘redden’ van ophangingsdood

Van Damme woonde in Nigeria en was getrouwd met een Nigeriaanse. Op 27 september 1991 werd hij op het vliegveld van Singapore aangehouden. In een valse bodem van zijn koffer zat 4,3 kilo heroïne. Daar staat in Singapore de doodstraf op.



In april 1993 startte het proces tegen hem. Van Damme beweerde dat zijn vrouw het kwade genius achter de drugs was en dat zij hem had opgelicht. De rechter veegde dat van tafel. In november van dat jaar werd in hoger beroep zijn doodsvonnis bevestigd.



Uit notulen van de Ministerraad, die het Nationaal Archief nu openbaar heeft gemaakt, blijkt dat Nederland alles heeft geprobeerd om de voltrekking van het vonnis te voorkomen. Een ultiem gratieverzoek van het kabinet werd afgewezen. ,,Er is nog geen ruchtbaarheid gegeven aan die afwijzing, want er wordt nog een laatste poging ondernomen om de terdoodveroordeling alsnog ongedaan te maken’’, staat in de notulen.