Containers op de grensovergang: Nederlanders komen België niet meer in

Het Nederlandse kabinet meldt dat de grenzen met België en Duitsland wel openblijven voor belangrijk transport. Maar even de grens over gaan zit er niet meer in. Eerder werd al bekend dat Brabanders België niet meer in mogen om te tanken.

Deze zaterdag wordt er al opnieuw streng gecontroleerd aan de grens. Onder meer bij de overgang in Essen, bij Roosendaal. Daar wordt meerdere Nederlanders gevraagd per direct rechtsomkeert te maken. Ook bij Wernhout wisten Nederlanders niet naar België te komen.

Containers

De Belgische gemeente Hoogstraten en de politie Noorderkempen hebben zaterdag in de loop van de dag nog verdergaande maatregelen genomen. Verschillende sluipwegen zijn namelijk afgezet met containers. Op de grote doorgangsroutes controleert de politie. ,,We moesten vaststellen dat de regels nog altijd massaal genegeerd werden door zowel Nederlanders als Vlamingen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen.

,,Het werd zaterdag héél snel duidelijk dat er nog veel Nederlanders én Belgen via de kleine wegen de controles probeerden te omzeilen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. ,,Omdat de politie de opdracht met de huidige politiecapaciteit onmogelijk kon uitvoeren, werd erna overleg beslist om bepaalde kleinere toegangswegen fysiek af te sluiten door middel van onder meer containers.”

Even afstand bewaren

Van Aperen betreurt dat deze drastische maatregelen genomen moeten worden, maar benadrukt de ernst van de situatie. ,,We moesten deze maatregelen wel nemen. Er bleef immers een grote toestroom van Nederlanders die België probeerden binnen te komen, om te winkelen, om te tanken of om te komen fietsen of wandelen. We zouden liever de sluipwegen niet afsluiten, maar onze politiediensten kunnen nu eenmaal niet elke invalsweg vanuit Nederland controleren. Hopelijk kunnen we onze Nederlandse buren weer snel bij ons verwelkomen, maar nu moeten we even afstand bewaren.”

Solidariteit

De burgemeester hoopt tenslotte nog op solidariteit. ,,Dit is geen fijne maatregel voor de landbouwers die velden hebben in beide landen en die gewend zijn om de kleine wegen te gebruiken. Maar ik roep op tot solidariteit van iedereen. De maatregelen die de federale overheid oplegt, zijn hard, maar nodig. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zodat we samen het coronavirus kunnen overwinnen.”

