Controle op treinkaartje blijft te vaak uit: ‘Conducteurs kiezen eieren voor hun geld’

Oudste wilde kat van Nederland komt om op ‘dodenweg’ in Zuid-Lim­burg

Aan het leven van de oudste wilde kat van Nederland is op tragische wijze een einde gekomen. Het dier dat geregistreerd stond als ‘WK2' werd doodgereden op een beruchte provinciale weg bij het Zuid-Limburgse Nijswiller. Volgens de Zoogdiervereniging is het de derde keer in vijf jaar tijd dat op die weg een wilde kat om het leven komt.