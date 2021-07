Controleer de scheerlijnen: zomerstorm Evert zorgt voor flinke windstoten vanavond

Kampeerders in Nederland doen er goed aan om vandaag de scheerlijnen extra goed aan te spannen, want vanavond en vannacht raast het restant van zomerstorm Evert door het land. Forse windvlagen van 80 kilometer per uur staan in de verwachting van Weerplaza. ,,Haal je stormbandenset maar van stal.”

Wie gisteren al last had van wind op de camping, doet er vandaag goed aan om voorzorgsmaatregelen te nemen, waarschuwt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. ,,Restanten van de zomerstorm Evert trekken namelijk vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag langs de kust. Daardoor is het in de avond en nacht vooral in de kuststreken erg onstuimig. Een forse windkracht 7, mogelijk zelfs even windkracht 8 is mogelijk. Een echte storm, zoals in Engeland, blijft ons bespaard gelukkig”, weet Woei. ,,Controleer je scheerlijnen of haal je stormbandenset maar van stal.”

De windvlagen komen vanavond Nederland binnen aan de Zeeuwse kust en trekken dan naar het noorden via de Zuid- en Noord-Hollandse kust. In de nacht naar zaterdag krijgt het Waddengebied, de Afsluitdijk en Friesland veel wind. Op zaterdag in de vroege ochtend bereikt de wind zijn hoogtepunt boven de Eemshaven. De wind gaat gepaard met stevige buien, vooral in de noordwestelijke helft van het land. Er valt in 24 uur tijd zo’n 15 millimeter neerslag. De laatste keer dat er een zomerstorm over ons land kwam, was vorig jaar augustus.

Vannacht heeft het zuiden van Engeland te maken gehad met zomerstorm Evert, met stormkracht 9. Daar gold code oranje. Inmiddels is dat afgezwakt tot code geel.

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voordat de storm ons land bereikt, is het wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in het westen is ook kans op wat lichte regen. Het wordt 19 tot 24 graden, de hoogste waarden worden in Limburg verwacht. ,,Morgen opnieuw buien en met 19 of 20 graden”, zegt Woei. ,,Zondag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook stapelwolken aanwezig. In de ochtend zijn al enkele buien mogelijk, maar vooral in de middag kunnen de buien fel zijn en gepaard gaan met hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Met 19 tot 21 graden start augustus aan de koele kant.”

Bekijk hier onze video’s over het weer: