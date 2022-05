Coolblue doet aangifte van oplichting tegen Sywert van Lienden om mondkapjesdeal

Coolblue is daarmee na Randstad het tweede bedrijf dat aangifte doet in de mondkapjesaffaire. Volgens de advocaat van Coolblue, Sabine Pijl, werkte het bedrijf belangeloos mee aan Hulptroepen Alliantie, omdat steeds werd verzekerd dat het om een non-profitinitiatief ging voor de zorg. ,,Dat was ook een strikte voorwaarde van het bedrijf’’, aldus Pijl. ,,Als Coolblue had geweten dat de heren ook commercieel handelden, was de samenwerking nooit tot stand gekomen.’’



Het bedrijf hielp onder meer mee bij de bouw van de webshop en de orderverwerking van de Hulptroepen Alliantie. Volgens Coolblue is er misbruik gemaakt van het vertrouwen en wil het geld alsnog terug vragen.



Bernd Damme zegt in een reactie tegen de krant dat de beschuldiging van oplichting ‘klinkklare onzin’ is en dat ze Coolblue-topman Pieter Zwart hadden ingelicht over hun commerciële activiteiten. Van Lienden en Van Gestel reageerden niet op een verzoek voor commentaar.