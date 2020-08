Corona-app is nu te downloaden: 'Elke besmetting die je ermee voorkomt, spaart mogelijk een leven’

Wat kunnen we verwachten van de app? Gaat die de gevreesde tweede golf helpen voorkomen?

,,Nou, voorkomen... Daar wil ik niet van spreken. Maar als je vroeger, sneller, meer mensen waarschuwt dat ze in contact zijn geweest met iemand met corona, kan dat helpen om de infectieketens te beperken. Alle onderzoeken naar het nut van corona-apps zijn gebaseerd op simulatiemodellen. Ook in de landen om ons heen hebben ze nog maar heel weinig praktijkervaring. In Duitsland zijn via de corona-app in de eerste twee maanden ongeveer 300 geïnfecteerde mensen opgespoord.’’



Andere landen, zoals China, werken al langer met apps. In hoeverre hebben corona-apps daar geholpen bij de bestrijding van corona?

,,Daar hebben ze zeker een bijdrage geleverd, maar hun apps zijn op een totaal andere manier gemaakt. Zij houden je locatie bij, bij wie je in de buurt was. Dat doen wij allemaal niet. Dit is een totaal andere benadering van het opsporen van contacten, waarvan het effect nog moet blijken.’’