Corona-app wordt omarmd: al 2,2 miljoen downloads

De app CoronaMelder, die sinds zaterdag in heel Nederland te gebruiken is, is in één dag al meer dan 700.000 keer gedownload. Daarmee komt het totaal aantal gebruikers op 2,2 miljoen.

De CoronaMelder waarschuwt mensen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen. Dat zou moeten helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gebruik van de app is vrijwillig.

Lees ook CoronaMelder-app werkt succesvol in testfase bij 86 met corona besmette personen in Overijssel Lees meer

Nu al nuttig

Vrijdagavond telde de CoronaMelder meer dan 1,5 miljoen gebruikers. Zaterdag was de officiële aftrap van de app door zorgminister Hugo de Jonge in Nijmegen. ,,Het is belangrijk dat we elkaar beschermen”, zei De Jonge tijdens de presentatie. ,,We lopen risico door dit virus, vaak zonder dat we het merken. Deze app kan ons waarschuwen. Het is echt heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden.”

Volgens cijfers van het Ministerie van VWS hebben in 24 uur tijd ruim 700.000 mensen de app op hun telefoon geïnstalleerd. Dat is 12 procent van Nederland en 18 procent van de geschikte smartphones.

Minister De Jonge zei afgelopen maandag in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer dat de app al zijn nut kan bewijzen wanneer 10 procent van de bevolking hem gebruikt. In buurland Duitsland heeft meer dan 20 procent de app geïnstalleerd.

‘Gebruiksvriendelijk en veilig’

De ontwikkeling van de app duurde lang, mede omdat veel critici zorgen hadden over de privacybescherming. Om deze te waarborgen werd IT-specialist Brenno de Winter als luis in de pels toegevoegd aan het ontwikkelingsteam. En nu de app klaar is, geeft hij zijn zegen. ,,Ik ken geen product op een telefoon waar kritischer naar gekeken is. De app is gebruiksvriendelijk én veilig.”

De grote vraag is of de app niet te laat komt. In een toelichting stelde voorzitter Carl Moons van de begeleidingscommissie dat in een ideale wereld mensen die een melding krijgen van de app, zich zo snel mogelijk laten testen.

,,Maar nu we 6000 besmettingen op een dag hebben, moeten we constateren dat we daar de mensen niet voor hebben. Advies aan mensen die wel een melding hebben maar nog geen klachten is dan ook: neem jezelf in acht, blijf zoveel mogelijk thuis.”

Of we de tweede golf hadden kunnen voorkomen als de app er eerder was geweest? De Jonge: ,,Het is natuurlijk balen dat het zo lang heeft geduurd. Maar het is ook belangrijk dat de app veilig is. En ik benadruk nogmaals, het is geen wondermiddel. Uiteindelijk krijgen we het virus alleen eronder met ons eigen gedrag.”

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis.