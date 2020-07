Corona en carnaval, een gevaarlijke cocktail: ‘Met kennis van nu hadden we het afgelast’

Libische militie Libiërs gingen er met Nederland­se wapens voor bescher­ming ambassade vandoor

8:22 Een geheime wapenzending van de Nederlandse regering is in het najaar van 2017 verdwenen en vrijwel zeker in handen gevallen van een Libische militie. Een pallet met handvuurwapens, munitie en communicatie-apparatuur werd buitgemaakt in de haven van Tripoli. Dit bevestigen goed ingevoerde bronnen.