Corona hindert bluswerk: brandweer laat basisschool Lelystad uitbranden vanwege seniorencomplex vlakbij

Corona zal ons nog lang kwellen: vier ongemakke­lij­ke scenario's

8:39 Wie denkt dat het coronavirus het land uit is als we ons tot 1 juni allemaal braaf aan de opdrachten van het kabinet houden: vergeet het maar, corona is here to stay. Experts verwachten dat we de rest van het jaar moeten rekenen op vergaande maatregelen en sociale beperkingen, blijkt uit een rondgang van deze krant. Zo is het hele jaar geen handen schudden een reële optie. Ook is het nog maar zeer de vraag of de eredivisie na de zomer in volle stadions van start kan gaan. Vier ongemakkelijke prognoses voor de rest van 2020.