Corona is verdwenen van de ic, maar zorgen blijven: ziekteverzuim en bergen inhaalzorg

Terug naar de storm Met of door corona in ziekenhuis? Voor verpleeg­kun­di­gen maakt het niet uit

Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag vanaf de afdeling verloskunde, waar patiënten niet dóór, maar mét corona binnenkomen.

4 februari