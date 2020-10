Corona lijkt pas op de plaats te maken: 'Maar dit kan de hele winter duren’

Het RIVM ‘hoopte en verwachtte’ het, het kabinet en de rest van het land duimden mee: zal het effect van de semi-lockdown deze week terug te zien zijn in de cijfers? Of moet Nederland nog harder op de rem trappen? Het antwoord is vooralsnog enigszins bemoedigend: de piek lijkt in zicht. Of, zoals het RIVM het verwoordt: het beeld is ‘hoopvol’, met een hoog maar stabiliserend aantal besmettingen en weinig beweging bij de ziekenhuisopnames.