Corona slaat dodelijker toe onder Hindoestanen: 'Genetisch gezien heel gevaarlijke doelgroep’

Hindoe-priester Attry Ramdhani ziet meteen het beeld weer voor zich in het crematorium vorig jaar. ,,We hadden toen heel veel coronadoden onder Hindoestanen in Den Haag, heel veel. Binnen een week had ik drie tot vier uitvaarten te doen. De zorgcentra en de uitvaartcentra hadden het allemaal zo druk dat ze zeiden: ‘We kunnen geen persoonlijke aandacht meer geven aan de families’. In de ovenruimte mochten maar twee mensen zijn en een tijdje zelfs niemand. Het was een lopende band.”