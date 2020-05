Corona vastgesteld bij hond en drie katten in Nederland

Voor het eerst is een coronabesmetting vastgesteld bij een hond in Nederland. Ook is het virus bij drie katten aangetroffen. Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw) vanmiddag bekendgemaakt.

Bij de hond, van een coronapatiënt, zijn antistoffen gevonden. Dat betekent dat de hond zelf besmet is geweest met het virus.



De 8-jarige bulldog kampte met erger wordende ademhalingsproblemen en werd daarom eind april ingeslapen. Daarna zijn bloedmonsters naar het laboratorium gestuurd. Daar is het virus niet aangetoond, maar de antistoffen wel. Onduidelijk is of de ademhalingsproblemen door corona werden veroorzaakt. Eerder werden in Hongkong al twee honden positief getest.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nader onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus bij dieren na verschillende besmettingen op nertsbedrijven. Daarbij zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen gevonden, wat betekent dat ook zij besmet zijn geweest.

Contact vermijden

Het advies rond honden en katten blijft hetzelfde, laat de bewindsvrouw weten. ,,Als je zelf ziek bent, vermijd dan contact met je huisdier’’, zegt Schouten. ,,Als je hond of kat ziekteverschijnselen heeft, ga dan naar de dierenarts.’’ Knuffelen of aaien moet even wachten als mens of dier ziek is, zo luidde het devies al. ,,Dat blijft zo.’’

Schouten vraagt dierenartsen om verdenkingen van corona bij huisdieren door te geven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het lijkt erop dat het virus ‘niet breed’ is verspreid onder honden en katten. ,,In alle gevallen zien we dat de huisdieren niet de mensen besmetten, maar wel andersom’’, aldus de minister.

Risico

Wat betreft de nertsenbedrijven is het risico op blootstelling aan het virus buiten de stal volgens het RIVM ‘verwaarloosbaar’. Het advies om uit voorzorg niet te wandelen of fietsen in een zone van 400 meter rond een besmet nertsenbedrijf komt dan ook te vervallen, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven geen risico voor verdere verspreiding onder mensen.