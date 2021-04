Coronacijfers op de kaart en in grafieken: waar zijn veel besmettingen?

Een ander cijfer dat iets zegt over of het virus onder controle is, is het percentage mensen dat positief test. Deze cijfers worden elke week bekendgemaakt door het RIVM. Na de zomer schoot het percentage de lucht in, daarna daalde het gestaag maar inmiddels stijgt het weer. Vuistregel van de WHO is dat een uitbraak niet onder controle is als meer dan 5 procent van de tests positief uitvalt. Dan wordt er of te weinig getest, en/of er zijn te veel besmettingen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Nederland zit sinds september onafgebroken boven die grens.