Coronacrisis doet files verdwijnen als sneeuw voor de zon

De effecten van het coronavirus zijn in 2020 het meest ingrijpend, voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Er zal bijna 10 procent minder verkeer op de weg zijn dan in 2019 als de contactbeperkingen na drie maanden worden opgeheven. In het slechtste scenario, als Nederland twaalf maanden op slot zit, loopt het verkeer zelfs op jaarbasis met een derde (33 procent) terug.



De files zijn ondertussen vrijwel verdwenen. ,,We zien bijna geen congestie of reistijdverlies meer op het Rijkswegennet”, bevestigt onderzoeker Jan Francke. ,,De filemeldingen hebben nu vaak alleen betrekking op de gevolgen van ongevallen. De daling in het verkeer op de weg is het grootst in de spitsperioden, omdat er veel minder woon-werkverkeer is.”