Coronamaatregelen verder aangescherpt: niet met drie of meer mensen bij elkaar

Er komt een aanscherping van de samenscholingsregels in Nederland. Iedereen die met meer dan twee mensen in de openbare ruimte is, krijgt een proces-verbaal. Dat geldt vanaf nu ook als mensen binnen een groep van drie of meer mensen zich aan de regel houden om 1,5 meter afstand te bewaren. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezinnen, of kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider. Dat bevestigen bronnen aan deze nieuwssite.

Binnen het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland, was er behoefte aan een verscherping van de bestaande afspraken. En bovenal hadden zij behoefte aan duidelijkheid. Maandag maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid al bekend dat burgemeesters voortaan kunnen handhaven op groepsvorming. Maar dat riep tegelijkertijd veel vragen op. Wat kon dan nog wél? Mag er wel in het park gesport worden, als iedereen voldoende afstand houdt? Of konden jongeren wel ergens rondhangen samen op juiste afstand.

Nu is dus duidelijk dat iedereen die zich met drie of meer mensen in de openbare ruimte begeeft een boete kan krijgen. ,,Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden,” staat er in de verordening. De boetes kunnen oplopen tot maximaal 400 euro per persoon.

Laatste hand gelegd

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de algemene noodverordening, waarin deze nieuwe aanscherping definitief wordt vastgelegd. De regels gaan in zodra de veiligheidsregio's de verordening bekendmaken door deze te publiceren op hun website. ,,We trekken nu gewoon één lijn, zo weet iedereen in Nederland waar ie aan toe is en hoe het in elkaar zit,” zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad tegen RTL Nieuws.